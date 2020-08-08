نانسي عجرم تتبرع بمبلغ كبير لصالح ترميم المنازل المتضررة من انفجار بيروت

تبرعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بمبلغ مالي كبير، للمساهمة في ترميم المنازل المتضررة من إنفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

وحسب موقع “مجلة سيدتي”، فإن نانسي تبرعت بمبلغ مادي كبير لم يتم الكشف عنه، غير أن مصادر بمحطة “أم تيفي”، أكدّت فعلًا تبرع نانسي بمبلغ كبير.

وانتشر الخبر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الجميع بما قامت به النجمة بعيداً عن وسائل الاعلام والاستعراض كما يفعل بعض النجوم.

وكان قد أصيب فادي الهاشم زوج نانسي بالانفجار، حسب ما ذكر جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية.

وقال جيجي لامارا في تصريحاته لبرنامج “ET بالعربي”، إن عيادة الدكتور فادي الهاشم قد تعرضت للتلف والتدمير بسبب الانفجار الكارثي.

موضحاً أن الهاشم تلقى بعض الجروح في رأسه وظهره نتيجة تهشم الزجاج، إلا أنه بخير بصفة عامة ولم يتأذى بشكل مقلق.

أما عن حالة نانسي عجرم، فقد أورد جيجي لامارا أنها بخير لأن بيتها بعيد عن الانفجار، ولكن بالتأكيد نفسيتها تأثرت بسبب الحادث المخيف.

كما كشف ذات المتحدث، أن نانسي قررت تأجيل حفلها المقبل الذي كان مقرراً إقامته بدعم من منصة “تيك توك”.