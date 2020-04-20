نانسي عجرم تتحدث عن خبر حملها بطفلها الرابع

تحدثت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، على خبر حملها الذي انتشر بسرعة كبيرة في الأيام الأخيرة، بعد تصريح للمنتج صادق الصباح.

وقالت الفنانة لمجلة “سيدتي”: “لست حاملاً والحمد لله لديّ ثلاث بنات أنعم الله عليّ بهنّ وكفاني ربي”، موضحة أنها لا تخطط للإنجاب للمرة الرابعة.

وكان المنتج صادق الصباح، قد صرح لبرنامج “يحدث في مصر”، إن نانسي عجرم سجلت أغنية تتر مسلسل “سكر زيادة” بكل حب.

وفي إجابته على سؤال حول مشاركة نانسي في المسلسل، قال المنتج أنها كانت ترغب حقاً في ذلك ولكن عندما سجلت الأغنية كانت بداية أزمة التعبئة العامة، كما أنه يعتقد أنها حامل الآن.

وسجلت نانسي، تتر مسلسل “سكر زيادة” المقرر عرضه في رمضان 2020، بعنوان “العمر”.

والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

للتذكير، تزوجت نانسي عجرم عام 2008 من طبيب الأسنان فادي الهاشم، وأنجبا طفلة في نفس يوم ميلادها 16 ماي 2009، أسمتها ميلا وغنت لها أغنية بعنوان “يارب تكبر ميلا”.

وأنجبت نانسي إبنتها الثانية بعام 23 أفريل 2011 وأسمتها إيلا، ومنذ عام وضعت طفلتها الثالثة وأسمتها ليا.