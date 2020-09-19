نانسي عجرم تتصدر الترند العالمي بعد أول حفل لها على “تيك توك”

تصدرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الترند العالمي، بعد تقديمها لأول حفلة “أونلاين” لها عبر تطبيق “تيك توك”.

وتعتبر نانسي عجرم، أول فنانة عربية تقدم حفلا على هذا التطبيق، أين تخطى حفلها كل التوقعات من حيث الحرفية والمستوى العالي له.

واحتلت نانسي الترند الأول في لبنان والسعودية، عبر موقع تويتر، بعد وقت قليل من نهاية الحفلة.

واستطاعت نانسي أن تكتسح بهذا الحفل كل الأخبار المتداولة في عدد من الدول العربية، وأن تتصدر الترند العربي والعالمي في موقع “تويتر”.

للإشارة، تم تقسيم الحفل إلى أكثر من 5 محاور، أطلق “تيك توك” عليهم تسمية “Break”، وكانت نانسي في كل فاصل تقوم بتغيير ملابسها وتطلّ بلوك جديد في كل مرة.

وكانت نانسي متفاعلة وترقص بكل حيوية على المسرح الذي خصص للحفل، والذي صور في منطقة قريبة من العاصمة بيروت.