نانسي عجرم تتورط في موقف مُحرج أفسد أجواء “The Voice Kids”

فن وثقافة
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نانسي عجرم تتورط في موقف مُحرج أفسد أجواء “The Voice Kids”
بقلم نادية بن طاهر

وقعت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، في موقف حرج للغاية، في حلقة الأمس من برنامج “ذا فويس كيدز” والذي يعرض على قنوات الـ”ام بي سي”.

واختارت نانسي 3 مواهب من أجمل الأصوات في فريقها، ووضعتهم في مواجهة واحدة.

ويتعلق الأمر بكل من المتسابق محمد إسلام ومحمد ويزن، فأشعلوا المسرح بجمال صوتهم بأدائهم لأغنية “لو نويت” للنجم جورج وسوف.

وبدا التوتر والإرتباك واضحا على النجمة اللبنانية، في مرحلة إختيار الموهبة المتأهلة، خصوصا وأن الثلاثة قدموا عرضا رائعا.

وكانت لحظة الاختيار صعبة، وتوترت نانسي بقوة من جراء الموقف الحرج الذي ورطت نفسها فيه، حتى أنها صرحت بذلك باستنكارها وضعهم في مواجهة واحدة.

وأكدت نانسي عجرم للمواهب أنهم أبدعوا على المسرح، ولكنها سوف تختار المتسابق الذي سوف يستطيع المنافسة في النهائيات ثم أعلنت اختيارها للمتسابق محمد إسلام.

وعرضت أمس السبت، حلقة المواجهة الثانية من برنامج “ذا فويس كيدز”، في موسمه الثالث.


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