نانسي عجرم تثير الجدل مجددا حول قضية قتيل منزلها

أثارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الجدل من جديد، بسبب احتفالها بعيد ميلاد صديقها الإعلامي إيلي أبو نجم.

ونشرت نانسي عجرم، مجموعة من الفيديوهات، لاحتفالها بعيد ميلاد صديقها، عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت نانسي على مقاطع الفيديو: “مش كل يوم الله بيهدينا رفيق، وأنت أحلى رفيق”.

وكانت صورة لنانسي وزوجها وإيلي أبو نجم، قد أثارت الشكوك مسبقا، حول علاقتهما بقتيل منزلهما، السوري، محمد الموسى.

واعتبر العديد من المتابعين أن خطوة نانسي رد مباشر ولو بعد فترة، على انتشار شائعة التشابه بين إيلي والشاب المقتول.

وكان إيلي أبو نجم، قد كتب عبر حسابه على فيسبوك، وقت تداول الصورة: “يتداول البعض هذه الصورة زاعمين أنها تعود للشخص الذي دخل لسرقة منزل الفنانة نانسي عجرم، في حين أن هذه الصورة تعود لي، وأنا المسؤول الإعلامي في مكتب نانسي عجرم وصديق للعائلة”.