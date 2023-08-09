نانسي عجرم تحقق أرقاماً قياسية بأغنيتها الجديدة

حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عدة أرقام قياسية بعد ساعات قليلة من طرح أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”.

حيث حققت الأغنية، 132 ألف مشاهدة في 4 دقائق فقط، لأول بث مباشر تقدمه بمناسبة طرح الأغنية عبر القناة الخاصة بحسابها على إنستغرام.

كما حققت الأغنية، 556 ألف مشاهدة خلال 10 ساعات فقط منذ طرحها، عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

وأغنية “تيجي ننبسط” لنانسي عجرم، صدرت باللهجة المصرية من كلمات تامر حسين. وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.