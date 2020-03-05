نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل للمرة الأولى في كوميديا رمضان

تحل الفنانة البنانية، نانسى عجرم ضيفة شرف مسلسل “نساء من دهب” لنبيلة عبيد ونادية الجندى، والمقرر عرضه شهر رمضان المقبل.

وحسب مواقع إعلامية مصرية، سيكون المسلسل أول تجربة لنانسي، كما ستقدم أغنية المسلسل، وستشاركها بطلات العمل فى الغناء.

وتدور أحداث مسلسل “نساء من ذهب” فى إطار كوميدى، وهو أقرب للسيت كوم، يشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر.

وسيشارك العديد من الفنانين كضيوف شرف، من بينهم أحمد فهمى، بيومى فؤاد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وهيفاء وهبى.

تدور أحداث المسلسل حول سيدتين تقومان بشراء فيلا، وعندما تذهبان لتسلمها، تجدان نفسيهما اشتريتا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها.

إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التى تجعلهما تتعاملان مع بعضهما، وتصبح العلاقة أفضل بينهما.