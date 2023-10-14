نانسي عجرم تدعو جمهورها للتبرع لدعم ومساعدة الشعب الفلسطيني

شاركت نانسي أولى تغريدات دعمها لفلسطين عبر حسابها على منصة إكس X وكتبت موجّهةً رسالةً هامة بأحقيّة الدول العربية. بالعيش بسلام لتقول : “يا رب تحمي فلسطين و لبنان وكل بلداننا العربية! منستحق نعيش بسلام على أرضنا”.

وبكلمات مؤثرة ودعم متواصل من نانسي عجرم لأهل فلسطين عبر مواقع التواصل، إثر الأحداث التي يعيشها أهالي قطاع غزة. فهي لم تتوقف عن مشاركة دعمها وصلاتها ودعواتها لمتابعيها بالتبرع من أجل مساعدتهم على اجتياز تلك الأيام الصعبة.

كما شاركت عبر ستوري حسابها على إنستغرام، صورة تصويرية مؤثرة لطفل يقف داخل منزله الذي دمّرته القذائف وكتبت ما معناه : “ينفطر القلب من التأثير المدمر للحرب على حياة الأبرياء، وخاصة أطفالنا. يجب أن تكون أصواتهم مليئة بأغاني الفرح، وليس بصرخات اليأس. من فضلكم صلوا لكي ينتهي هذا!”.

كما أيضاً شاركت نانسي يوم أمس منشوراً عبر حساباتها على السوشيال ميديا،. يدعو للتبرع عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي AFP. الذي يُعنى بشؤون الإغاثة في حالات إنقاذ الأرواح والقضاء على الجوع في العالم.

كما أعادت نشر تغريدة للأمم المتحدة، من برنامج الأغذية العالمي AFP، عبر حسابها على منصة إكس X جاء فيها ما معناه : “تُجري حاليًا عمليات توزيع المواد الغذائية في غزة و الضفةالغربية. استجابةً للاحتياجات المتزايدة بعد تصاعد الصراع الذي أدى إلى نزوح ما يقرب من 264,000 شخص في غزة حتى الآن. ويهدف برنامج الأغذية العالمي إلى توفير شريان حياة غذائي بالغ الأهمية لأكثر من 800000 شخص”.