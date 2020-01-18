نانسي عجرم تدعي على صحفي هددها بالقتل مع بناتها!

تقدمت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، بشكوى لدى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، على صحفي سوري يدعى وسيم زكور.

وهدد الصحفي السوري والذي يعيش في ألمانيا، نانسي عجرم وزوجها وبناتها بالقتل على العلن، موضحا أن السلطات الألمانية لا يمكن أن تحاسته لأن جريمته ستقع في لبنان وهو يعيش في ألمانيا.

واشتكت نانسي، ضد الصحفي زكور، صاحب صفحة زكور أحمد وجيه بشار “إعصار الصفحة الثائرة”، على موقعي فيسبوك ويوتيوب.

وجاءت هذه الدعوى، بعد إنتشار فيديو يتضمن تهديدا صريحا بالقتل ضد الفنانة نانسي عجرم وعائلتهاـ

وأشار زكور في الفيديو، إلى أنه يمهل نانسي مدة شهر لتنفيذ تهديده، مؤكدا أن أهل القرية التي ينتمي إليها مقتحم منزل نانسي محمد الموسى، لا يمكن إلا أن يثأروا وخلال وقت ليس بالبعيد، حسب موقع “سيدتي”.

وجاء في نص الشكوى: “إن الموكلين نانسي وفادي يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة”.

وأضاف نص الدعوى: ” أقدم المدعي عليه على إرتكاب جرائم القذف والذم على الموكلين، متهما إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما، محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام، أنه كان يعمل لدى الموكلين، وأنهما إمتنعا عن تسديده مستحقاته المالية”.

وتابع البيان: “إن جميع إدلاءاته عارية عن الصحة، وما الهدف منها إلا محاولة إبتزاز الموكلان ماديا والتشهير بسمعتهما ما يلحق بهما وبعائلتهما أشد الأضرار المادية والمعنوية”.

مضيفا: “وإن المدعى عليه، عمد في بث مباشر على صفحته بفيسبوك، إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل، وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد الموسى، وقد حرض أقاربه للقيام بذلك”.