نانسي عجرم ترد على إشادة أحلام بصوتها وإحساسها

ردت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم، على كلام الفنانة الإماراتية أحلام، حول صوتها وإحساسها، على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وقالت أحلام في تعليقها على أداء إحدى المشتركات، ضمن حلقة الأمس من برنامج “ذا فويس”: “نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص الغناء لها”.

وأعادت نانسي نشر الفيديو الذي يتضمن تعليق أحلام والذي عرف إنتشارا كبيرا على مواقع التواصل بالقول: “حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي مثل صوتك وإحساسك”.

للتذكير، تأهلت الفنانة الجزائرية عايدة أولمو، أمس السبت، للعرض المباشر الثالث من برنامج “ذا فويس”، بعدما إختارتها أحلام لتكمل معها في فريقها.