نانسي عجرم ترد على جدل صورتها مع مدون صهيوني

خرجت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن صمتها، وردت على الهجوم الذي طالها خلال الأيام الماضية بسبب ظهورها مع مدون صهيوني واتهامات لها بالتطبيع.

وأصدرت نانسي عجرم بياناً مقتضباً، ردت فيه على جدل مصافحتها للمدون الصهيوني، إزيزيك بلاس، في حفلها بقبرص.

مؤكدة أنها لن تعلق على تلك الاتهامات واصفة من هاجمها بأنهم يصطادون في الماء العكر.

وأوضحت نانسي عجرم في البيان الذي نشرته عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. أن الأهم بالنسبة لها ليس ما وصفته بتفاهة بعض المحرضين ولكن محبة الكثيرين لها والملايين.

ووجهت نانسي عجرم الشكر لمن دعمها خلال الفترة الماضية مؤكدة أنها تكن لهم كل الاحترام والتقدير والامتنان. مشيرة إلى أن محبة الناس بمثابة درع حماية لها من الحاقدين والكراهية والشر.

وأشارت إلى أن الهجوم عليها أو من وصفتهم بالأصوات المنافقة والأقلام المأجورة لن ينالوا منها. خاصة أن البعض منهم يلهث فقط وراء الأضواء والشهرة.

وأكدت نانسي عجرم على أن وطنيتها لا يمكن لأحد أن يمسها بالحديث. مشيرة إلى أن حبها إلى بلدها لبنان سيبقى حاضراً في كل خطوات مسيرتها.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم نانسي عجرم بعد بيانها للرد على حملة الهجوم ضدها.

وكان من بينهم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي وجهت لها رسالة قصيرة عبرت عن حبها الشديد لها.

وأعادت سيرين عبد النور نشر البيان الذي ردت فيه نانسي عجرم على اتهامات التطبيع عبر حسابها الشخصي على منصة إكس. ووصفت نانسي عجرم بالنجمة التي تظل تلمع رغم الظلام.

وتفاعلت نانسي عجرم مع دعم سيرين عبد النور لها من خلال كلمات قليلة قائلة: “الله يبعد عنكم كل شرّ”.

كما حرصت الفنانة السورية أصالة نصري أيضاً على الإشادة بنانسي عجرم والدفاع عنها.

ونشرت أصالة نصري كلماتها للدفاع عن نانسي عجرم مشيرة إلى أن مسيرتها الفنية على مدار 21 عاماً كانت مثالاً للرقي والأخلاق مع الصغير قبل الكبير.

وكانت نانسي عجرم واجهت أزمة مع الجمهور على مدار الأسبوع الماضي بسبب تداول صورة لها مع مدون سياحة صهيوني بعد حفلها في قبرص.

واتهم الجمهور نانسي عجرم بالتطبيع خاصة مع الأحداث الجارية في فلسطين خاصة قطاع غزة والقصف المستمر عليه منذ السابع من أكتوبر.