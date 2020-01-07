نانسي عجرم تكشف تفاصيل قتل زوجها لصاً في منزلها

خرجت الفنانة نانسي عجرم عن صمتها بعد ما عاد رب زوجها الطبيب فادي الهاشم إلى البيت وكشفت تفاصيل قتل زوجها لصاً في منزلها.

وقالت نانسي عجرم أثناء حديثها :بدي اشكر الله انه نجانا من هذه المصيبة التي وقعنا بها، ولا اتمنى أن يقع أي شخص في هذه التجربة التي وقعنا بها.

وأضافت بأن ما فعله زوجها فادي الهاشم هو ردة فعل على مدة أكثر من 7 دقائق وهو تحت التهديد، أين زوجتك أين أبنائك، ارفع يديك .

وردت نانسي على كل شخص قام بانتقاد زوجها على ما فعله قائلة :”اريد أن اقول بان كل شخص انتقد فادي على فعله، ضع مكانك مكان فادي ونشوف كيف ردة الفعل، ما في أحد بشوف أبناءه أمام عيونه بتعرضه للخطر، وما بتصرف بالطريقة هذه”.

واضافت نانسي قائلة :”بس نحنا الي شافوا فادي والي شفته انا شيئ مجهول نحنا ما بنعرفه، كان بالقناع ويحمل فرد مسدس وعلى خصره يوجد شيئ للضرب، كل شيئ مثبت بأنه قادم للسرقة والإيذاء”.

واضافت :”نحنا خلصنا العشا وطلعنا والاولاد ذهبوا للنوم، وجلسنا بالتخت للنوم ، سمعت انا صوت، قلت لزوجي بأنه هناك صوت في المنزل، وسمعت صوتاً غريباً .

توجه فادي مسرعاً إلى وهي شاهدته بالكاميرا انه حمل فادي كرسي، واللص قام بحمل مسدس، وزوجها كان يقول له ماذا تريد، الي بدك ياه.

وتحدثت بأنها توجهت مسرعة إلى الحمام وقامت بالإتصال بوالدها وعائلتها واحمد الحارس، ووجهت نانسي عجرم التعازي الحارة إلى عائلته والدته وزوجته، وقالت بأنها لا تتمنى يلي صار معنا.

وحول جنسية الشاب، قالت نحن ما اكتشفنا جنسيته، والأجهزة الأمنية هي التي كشفت أنه سوري الجنسية، ونحن دخل على منزلنا شخص مقنع، ونحن لا ننظر للناس على ألوان ولا جنسيات ولا دينهم ولا شيئ.

يذكر بأن لصاً اقتحم منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم واشار بمسدسه الذي تم كشفه لاحقاً بأنه “مسدس صوت” باتجاه زوج نانسي عجرم من أجل السرقة كما قال زوج ناسي فادي الهاشم وبعد ذلك توجه إلى غرفة أطفاله ليقوم زوج عجرم بإطلاق النار تجاهه وقتله فوراً .