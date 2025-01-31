نانسي عجرم تكشف حقيقة طلاقها

تحدثت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عن حقيقة طلاقها للمرّة الأولى بعد الشائعات التي غزت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت النجمة، في تصريحات إعلامية أن العبارة التي تسببت بانطلاق تكهنات الانفصال. مرتبطة بفيديو كليب أغنيتها الجديدة “طول عمري نجمة”.

ويروي الفيديو كليب، قصة درامية تبدأ بتوقيع الفنانة اللبنانية على أوراق الطلاق.

وقالت نانسي: “هذه ليست حياتي وإن شاء الله ما رح تكون. هذا الكليب موقف وهذه فكرة المخرج وهو قرر أن يتناول كل الأخبار التي يتم تداولها. مثلت في الكليب إني منفصلة”.

وأضافت: “الفكرة تنتهي بحرية المرأة التي تخلّت عن كل شيء مقابل حريتها. والمرأة لا يمكن لأحد كسرها… وإن شاء الله الناس تحب الفيديو”.

وكانت نانسي عجرم قد كتبت قبل إطلاق الكليب عبارة: “عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سُنّة الحياة”، ما تسبب بسيل من التساؤلات حول حقيقة طلاقها من زوجها فادي الهاشم.