نانسي عجرم تنفي تغير صوتها بسبب كورونا

اعتذرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، من جمهورها الحاضر بحفلها الأخير بمصر، بسبب تغير صوتها، نتيجة إصابتها بالإنفلونزا.ومازحت نانسي جمهورها، مؤكدة بإنها غير مصابة بفيروس كورونا.

وتوقفت النجمة اللبنانية، عن الغناء، بعد التغير الواضح في نبرة صوتها، وتوجهت نحو جمهورها وقدمت إعتذارها قبل غنائها إحدى أغنياتها بسبب تغير صوتها قائلة إنها تُعاني من مرض الأنفلونزا.وداعبت نانسي عجرم الجمهور مؤكدة أنها لا تحمل فيروس كورونا.مشيرة إلى أنها خضعت للمسحة الطبية المعتادة قبل السفر إلى القاهرة وكانت نتيجتها سلبية.

يذكر أن نانسي عادت للقاهرة للمرة الثانية خلال أسبوعين لإحياء حفلات خاصة بشركات كبرى، وارتدت في المرتين فستانا باللون الأسود.وأثارت الفنانة نانسي عجرم، جدلا كبيرا، بعد إحيائها لحفل غنائي بالقاهرة، بعد أيام من وفاة حماتها.وظهرت النجمة اللبنانية، تغني وترقص في الحفل الذي جاء بعد أيام قليلة من وفاة والدة زوجها الدكتور فادي الهاشم.

والتقطت لنانسي، العديد من اللقطات التي تغني وترقص فيها، وهو ما لفت انتباه الجمهور. خاصة وأنها وقبلها بساعات دونت نعي لحماتها عبر حساباتها الشخصية.وهاجم الكثير، الفنانة، منتقدين تصرفها وعدم التزامها بالحداد على حماتها.فيما دافع عنها آخرون، معتبرين إنها مضطرة لإقامة الحفل بسبب إلتزاماتها.