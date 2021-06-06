نانسي عجرم تُثير الجدل بهذا التصرف بعد وفاة حماتها

أثارت الفنانة نانسي عجرم، جدلا كبيرا، بعد إحيائها لحفل غنائي بالقاهرة، بعد أيام من وفاة حماتها.وظهرت النجمة اللبنانية، تغني وترقص في الحفل الذي جاء بعد أيام قليلة من وفاة والدة زوجها الدكتور فادي الهاشم.

والتقطت لنانسي، العديد من اللقطات التي تغني وترقص فيها، وهو ما لفت انتباه الجمهور. خاصة وأنها وقبلها بساعات دونت نعي لحماتها عبر حساباتها الشخصية.وهاجم الكثير، الفنانة، منتقدين تصرفها وعدم التزامها بالحداد على حماتها.فيما دافع عنها آخرون، معتبرين إنها مضطرة لإقامة الحفل بسبب إلتزاماتها.

وتوفيت والدة زوج نانسي عجرم قبل أيام، حيث كتبت الفنانة على حسابها بتويتر: “شكر كبير لكل صديق وقريب ذكرنا وشاركنا بهذا الوقت الصعب.إن شاء الله الحزن ما بيدق باب حدا.المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، والحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن”.

وبعد هذه التدوينة بأيام قليلة، جاء حفل نانسي عجرم، والذي أحييته في العاصمة المصرية القاهرة،مما عرضها لانتقادات واسعة.هذا وأطلقت نانسي عجرم، ألبوم غنائي جديد يحمل عنوان “حبك بيقوي”، بعد مرور وقت طويل عن طرحها لآخر ألبوم غنائي لها.