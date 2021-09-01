نانسي عجرم تُهدد بناتها: سأترك لكن البيت وأرحل!

تحدثت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن حياتها الخاصة وعلاقتها مع بناتها وطريقة تربيتها وتعاملها معهن بالمنزل.

وأوردت الفنانة، في لقاء لها عبر برنامج “قول يا كبير” على إذاعة “إنرجي”: “بقول كتير لبناتي هسيبلكم البيت وأمشي لما بيكون في ضغط كبير في البيت، مش بس الأم المصرية بتعمل كده، اللبنانية كمان”.

وكشفت نانسي، إن إبنتها الوسطى “إيلا” تمتلك ميولا فنية، وتحب الطبخ والغناء والرسم، أما إبنتها الصغرى “ليا” فهي عنيدة للغاية وتحب الضجيج، وأن الكبرى “ميلا” هي هادئة جداً وتحب النوم.

وأكدت نانسي عجرم، أنها أم تقليدية وتتعامل مع بناتها مثل كل الأمهات العربيات قائلة: “أجبرهن على أكل الوجبات التي لا يحبونها، كما أعثر على أشيائهن الضائعة وأنا أردد عبارة “لو قمت وجبتها لكم” الكلاسيكية”.

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