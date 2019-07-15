نانسي عجرم للمنتخب الجزائري: “فرحتنا فرحة عربية كبيرة”

هنأ نجوم الفن العربي، الشعب الجزائري، بمناسبة فوز المنتخب الوطني لكرة القدم، على نظيره النيجيري، أمس الأحد، وتأهله للدور النهائي لـ”كان 2019″، بمصر.

وكتبت النجمة اللبنانية، “نانسي عجرم”، على صفحتها بتويتر: “ألف ألف مبروك وصول المنتخب الجزائري، للنهائي الإفريقي،

فرحتنا فرحة عربية كبيرة”، ووضعت قلبا وعلم الجزائر.

وبدورها، هنأت المغنية اللبنانية، “يارا” الشعب الجزائري، وغردت: “مبروك لشعب الجزائر، يستحق البطولة بهذا الأداء الراقي، و”هاردلك”، لمنتخب تونس، تعرضت للظلم، ولكنها هذه لعبة كرة القدم، أحيانا تكون غير عادلة”.

ومن جهته، نشر الفنان اللبناني، “سعد رمضان”، عبر صفحته على تويتر، هدف رياض محرز التاريخي، على مرمى النيجيريين،

وهنأ الجزائريين على التأهل”.

ألف ألف مبروك وصول المنتخب الجزائري للنهائي الأفريقي.. فرحتنا فرحة عربية كبيرة🇩🇿❤️ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 15, 2019

مبروك شعب #الجزائر يستحق البطولة بهذا الأداء الرّاقي وهاردلك منتخب #تونس تعرّضت للظلم ولكنها هذه لعبة كرة القدم احياناً تكون غير عادلة 👏🏻👏🏻👏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻#يارا — Yara (@yara_lb) July 14, 2019