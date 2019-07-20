نانسي عجرم: “من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري”

فن وثقافة
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نانسي عجرم: “من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري”
بقلم نادية بن طاهر

هنأت النجمة اللبنانية، “نانسي عجرم”، المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، بعد فوزه أمس الجمعة، على المنتخب السينغالي، في المباراة النهائية، لـ”كان 2019″، وتتويحه بالكأس الإفريقية.

وكتبت النجمة على صفحتها الرسمية بتويتر: “من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري.. فخورين فيكن يا أبطال”.

وتوج، مساء أمس الجمعة، المنتخب الجزائري لكرة القدم، بالكأس الإفريقية الثانية في تاريخة، بالعاصمة المصرية، القاهرة.


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