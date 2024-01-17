نانسي عجرم وزوجها على طاولة عشاء تتضمن رؤوسا بشرية!

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للنجمة اللبنانية نانسي عجرم ظهرت فيه برفقة زوجها الدكتور فادي الهاشم، وهما يتناولان العشاء في أحد المطاعم بطقوس غريبة.

وظهرت نانسي خلال الفيديو وهي جالسة إلى جانب زوجها، ولوحظ على طاولة الطعام، بروز رؤوس بشرية من الأسفل.

وبدى أن الرؤوس البشرية التي استخدمت للعرض هي لطهاة المطعم، إذ ارتدى جميعهم قبعات الطهات البيضاء. وجلسوا تحت الطاولات مع بروز رؤوسهم أعلى الطاولة.

وانتقد ناشطون على الإنترنت هذه الطقوس الغريبة، واعتبرها البعض مهينة للإنسان.

وأشار بعض المعلقين إلى أن مقطع الفيديو هذا قديم ويعود تحديدًا لعام 2017، حسب موقع “الفن”.

https://www.instagram.com/reel/C2MgMWPNr5y