ناير: الإصابة لن تمنعني من السعي وراء حلم “الكان 2026”

أعرب المدافع الدولي الجزائري و نادي غانغون الفرنسي، صهيب ناير، عن رغبته الكبيرة في التواجد مع المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا المقبلة.

رغم إصابته الأخيرة التي حرمته من المنافسات الرسمية.

وقال ناير في تصريحات لموقع “À La Guingampaise” المقرب من نادي غانغون: “في البداية، كان هدفًا مهمًا جدًا بالنسبة لي التواجد مع المنتخب الجزائري، ثم جاءت الإصابة غير المتوقعة”.

وأضاف اللاعب:”بمجرد أن أكون جاهزًا، سأحاول تقديم مباريات قوية من أجل نيل فرصة المشاركة. لكن هدفي الأول يبقى العودة تدريجيًا، استعادة نسق المباريات ومستواي، وبعدها لما لا المشاركة؟”.