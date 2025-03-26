ناير: “الخضر مزيج بين الخبرة والشباب ومعرفتي بشايبي ساعدتني”

نوّه الوافد الجديد على التشكيلة الوطنية، صهيب ناير، بالأجواء التي وجدها في المنتخب الوطني، بمناسبة تربص مارس الذي اختتم أمس، بانتصار كبير على منتخب موزمبيق.

وكان الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش. قد استدعى مدافع نادي غانغون الناشط في “الليغ2” الفرنسية، من أجلا تعويض غياب بن ناصر المصاب.

وقال ناير، بعد لقاء أمس: “مثلما قلت اللعب في المنتخب يعتبر حلم الطفولة.. الاستقبال كان جيد اندمجت سريعا”.

قبل أن يضيف ذات المتحدث: “هناك لاعبين شباب وآخرون أصحاب خبرة في المنتخب، ومعرفتي بشايبي ساعدتني على الاندماج”.