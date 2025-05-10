ناير على بعد خطوة من الصعود إلى “الليغ1”

اقترب المدافع الدولي الجزائري، صهيب ناير، من تحقيق إنجاز كبير في مسيرته الاحترافية، وذلك بعد مساهمته الفعالة في تأهل ناديه غينغان إلى الملحق التأهيلي (بلاي أوف) المؤهل إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي “ليغ 1”.

وجاء هذا التأهل عقب الفوز المستحق الذي حققه الفريق خارج ميدانه على حساب باو بنتيجة (3-1)، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وقدّم غينغان موسماً قوياً، وكان على بعد خطوة من إنهاء الموسم في المركز الرابع، لكن دونكيرك تمكّن من الحفاظ على مركزه بتعادله مع ريد ستار. ليضرب بذلك موعداً مع غينغان في مواجهة حاسمة يوم الأربعاء 14 ماي، تُقام على أرض دونكيرك.

ويُعد المدافع الدولي الجزائري، صهيب ناير، من الركائز الأساسية في دفاع غينغان هذا الموسم. حيث نال إشادات واسعة بفضل أدائه القوي، وثباته التكتيكي. مما جعله محط أنظار العديد من المتابعين. بعد أن خاض اللاعب هذا الموسم، 29 مباراة كاملة بمعدل 2317 دقيقة لعب، في منافستي “الليغ2” و كأس فرنسا.

ويطمح اللاعب الجزائري، البالغ من العمر 23 عاماً، في قيادة ناديه نحو العودة إلى دوري الأضواء الفرنسي. وهو ما سيكون إنجازاً مهماً في مشواره، وقد يفتح له أبواب الالتحاق بالمنتخب الجزائري الأول بشكل دائم.

الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لناير ورفاقه، في ظل المنافسة الشرسة على بطاقة الصعود. حيث يحتاج غينغان أولاً لتجاوز عقبة دونكيرك، قبل مواجهة فريق آخر في المرحلة النهائية من الملحق.