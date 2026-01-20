ناير يبصم على أول أهدافه هذا الموسم

واصل المدافع الدولي الجزائري، صهيب ناير، تقديم عروضه القوية في الدوري الفرنسي - الدرجة الثانية، بعدما بصم على أداء لافت خلال مواجهة نانسي أمام غانغون. لحساب الجولة الـ19 من “الليغ 2”.

وخاض ناير المباراة كاملة في جميع أطوارها، مؤكّدًا أهميته في المنظومة الدفاعية لفريقه، قبل أن يضع بصمته الهجومية بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة الـ64. فاتحًا الطريق أمام غانغون لتحقيق فوز عريض بثلاثية نظيفة، إلى جانب الحفاظ على نظافة الشباك.

أداء ناير لم يمرّ مرور الكرام، حيث نال تنقيطًا مرتفعًا بلغ 8.5، ليُعد من بين أفضل لاعبي اللقاء دون منازع، بفضل حضوره البدني، وصلابته الدفاعية، وحسن تمركزه، فضلًا عن مساهمته الحاسمة في النتيجة.

ويعَدُّ هذا الهدف هو الأول لصهيب ناير هذا الموسم، بعد فترة صعبة عانى خلالها من إصابة على مستوى الكاحل. ومنذ عودته إلى أجواء المنافسة، شارك اللاعب في 5 مباريات كلها أساسيًّا، بمجموع 436 دقيقة لعب، بمعدل يقارب 87 دقيقة في كل مباراة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من الطاقم الفني.