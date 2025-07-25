ناير يتلقى ضربة مُوجعة قبل إنطلاق الموسم الجديد !

تلقى مدافع المنتخب الوطني الجزائري و نادي غانغون الفرنسي، صهيب ناير ضربة موجعة، قبل إنطلاق الموسم الكروي الجديد.

بعد تأكد غياب اللاعب عن الملاعب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر. إثر إصابة تعرض لها على مستوى الكاحل.

وأكد موقع “letelegramme.fr”، اليوم الجمعة، أن الدولي الجزائري ولاعب نادي غانغون الفرنسي. أصيب خلال التحضيرات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ما سيُجبره على الركون للراحة والخضوع للعلاج والتأهيل لفترة طويلة نسبيًا.

ويُعد سهيب نايير من أبرز اكتشافات الموسم الماضي في “الليغ 2″، حيث شارك في 25 مباراة كأساسي وقدم مستويات لافتة جعلت الأنظار تتجه إليه، سواء من داخل فرنسا أو حتى من قبل الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري.

وفي ذات السياق، لم يُخفِ مدرب غانغون، سيلفان ريبول، خيبته بعد تأكد غياب مدافعه المميز. حيث صرح قائلًا:

“إنها أخبار سيئة للغاية، كنا نعتمد كثيرًا على نايير الذي يُعد أحد ركائز خط الدفاع”.

وتأتي هذه الإصابة في توقيت حساس، إذ كان من المتوقع أن يكون نايير ضمن الخيارات الأساسية لفريقه هذا الموسم. كما كان مرشحًا بقوة للتواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني الأول خلال الاستحقاقات المقبلة.