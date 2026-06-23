 ناير يقترب من مغادرة غانغون وخوض تجربة جديدة في فرنسا

بات المدافع الدولي الجزائري، صهيب ناير، قريبًا من خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية، بعدما عادت المفاوضات بين نادي غانغون وسانت ايتيان إلى الواجهة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أورده موقع “Ouest-France”، فإن المحادثات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي، وسط إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المقبلة من أجل انتقال اللاعب إلى النادي الأخضر.

وكان سانت ايتيان أبدى اهتمامه بضم ناير منذ فترة الانتقالات الشتوية الماضية، غير أن الصفقة لم تكتمل آنذاك.

ورغم الموسم الصعب الذي مر به المدافع الجزائري بسبب إصابة على مستوى أربطة الكاحل أبعدته فترة طويلة، نجح ناير في العودة وإنهاء الموسم مع غانغون، ما ساهم في الحفاظ على مكانته وجذب اهتمام عدة أندية.

ويرتبط ناير بعقد مع غانغون يمتد إلى غاية جوان 2027، غير أن إدارة النادي لا تغلق الباب أمام رحيله، خاصة في ظل وجود مفاوضات متقدمة مع سانت إيتيان.