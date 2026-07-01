ناير ينتقل إلى سانت إيتيان بعقد طويل الأمد

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي، الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري، صهيب ناير، قادما من نادي غانغون.

ووفقا لبيان النادي الأخضر عبر موقعه الرسمي، فقد تم التعاقد مع المدافع الجزائري، إلى غاية سنة 2030، وسيحمل القميص رقم18.

وعبر صهيب ناير، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى سانت إيتيان وصرح للموقع الرسمي للنادي: “سانت إيتيان نادٍ أسطوري وأنا فخور جدًا بالانضمام إليه. لم تتح لي فرصة اللعب في ملعب جوفروي غيشار من قبل، وأتطلع لاكتشاف الأجواء هناك بقميص النادي”.

من جهته، أكد المدير الرياضي للنادي أن اللاعب كان محل متابعة منذ أشهر. مشيدًا بشخصيته وقدرته على التأقلم والمساهمة في بناء مجموعة قوية للموسم الجديد.