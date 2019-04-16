“ناينتي4 فيجن”: الرايس قورصو ودقيوس ومقيوس ملكيتي الخاصة وسأتابع الشروق بمحكمة دبي”

أكدت شركة الإنتاج “ناينتي4 فيجن” (Ninty4 Vision)، أن مسلسلي “الرايس قورصو” و”دقيوس ومقيوس”، هما برنامجان منتجان بشكل كامل من طرفها.

وقالت الشركة التي يقع مقرها بدبي في بيان لها ردا على بيان أصدرته “قناة الشروق” الجزائرية، حول ثلاث مسلسلات تلفزيونية

كانت ستبثها للجمهور الجزائري خلال شهر رمضان، “إن هذا العمل الفني مملوك ملكية تامة من طرفها،

بالتعاون مع شركات في تركيا، تولت تنسيق العمليات الفنية والتقنية واللوجيستية،وذلك حتى يعلم الرأي العام في الجزائر،والمغرب العربي الكبير،وفي مصر.

كما أكدت “ناينتي4 فيجن” بأن هذا العمل محمي حماية كاملة لدى الهيئة الدولية لحماية الملكية الفكرية، والتي تتولى ضمان حمايته

في 167 بلدا وقع على هذه الإتفاقية، بما يمنع على كل جهة التصرف فيه، أو حتى الزعم بملكيته.

وقال البيان إنه وردا على مزاعم قناة “الشروق” الجزائرية، تكشف الشركة، بأن مؤسسة الشروق وعلى رأسها مديرها العام علي فضيل،

تنصلت من مسؤولياتها الأخلاقية، ورفضت التعاقد أو دفع مستحقات الشركات التركية التي تعهدت لها شفهيا بالوفاء بإلتزاماتها المالية،

وهو ما ألحق أضرارا مالية كبيرة تكبّدتها الشركات التركية، حيث تكبّدت شركة “O3″”أو ثري” خسارة تقدر بـ 85ألف دولار أمريكي.

شركة Digi Flame “ديجي فلام”، تكبدت خسارة تقدر بـ 195 ألف دولار أمريكي، وشركة “إم 8 بوست برودوكشن” مُنيت بخسارة

تقدر بـ60 ألف دولار أمريكي، وأما الفريق التقني التركي الذي ساهم في بعض جوانب تلك الأعمال، فقد قدرت خسائره بـ80 ألف دولار أمريكي.

ولأن قناة “الشروق” ومالكها يضيف البيان تنصلا كلية من أي مسؤولية تجاه الأعباء المالية والإلتزامات الأخلاقية التي تعهدا بها،

حتى مع عمالقة الفن المصري ومؤسسات فندقية في تركيا، فإن حجم الأضرار والخسائر كان أكبر وأوسع.

وأشارت شركة “ناينتي4 فيجن” إلى أنه وبالنظر إلى الإتهامات الخطيرة واللغط والجدل اللذين رافقا بيان مؤسسة “الشروق” الجزائرية،

فقد قررت الإدارة العامة للشركة ملاحقة شركة “الشروق” ومديرها العام علي فضيل، لدى محكمة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة،

كما قررت أيضا تحريك شكاوى مشتركة مع الشركات التركية المنفذة للإنتاج، ضد شركة “الشروق” ومديرها العام علي فضيل بمحكمة إسطنبول.