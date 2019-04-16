ناينتي4 فيجن: “الشروق لم تدفع رواتب الممثلين الجزائريين والمصريين والتونسيين ..”

كشفت شركة “ناينتي4 فيجن” في بيان لها اليوم، ردا على بيان قناة الشروق بخصوص برنامجي الرايس قورصو ودقيوس ومقيوس،

عن تضرر العديد من الممثلين العالميين والشركات التركية والدولية، مما اعتبرته لا مسؤولية المدير العام لقناة الشروق علي فضيل.

حيث أكدت بأنه لم ينج من هذه الأضرار، المخرج المصري الكبير،عادل أديب، الذي لم يتلق مستحقاته المقدرة بـ70ألف دولار أمريكي،

ومواطنه كاتب السيناريو، وائل عبد الحميد، الذي لم يتلق مستحقاته المقدرة بـ20 ألف دولار أمريكي،

فضلا عن ديون كبيرة على مستوى فنادق في إسطنبول، ومستحقات ممثلين شاركوا في المراحل الأولى للعمل.

وعلى سبيل المثال لا الحصر يضيف البيان فإن جملة الأعباء والإلتزامات التي تنصلت منها قناة “الشروق” ومالكها، إقامة ممثلين جزائريين

بالفندق 15 يوما بعدما بقوا دون تصوير، لأن الشركات التركية وأمام الخسائر المالية الكبيرة التي تكبّدتها، لجأت إلى وقف الإنتاج،

بعدما رفضت “الشروق” دفع المستحقات المالية الضرورية، وذلك حسب البيان دائما رغم الإتصالات التي أجرتها الشركات التركية

مع مدير ومالك “الشروق” علي فضيل، ومطالبته بالتنقل إلى تركيا بهدف التوقيع على الإتفاقيات الضرورية.

وأكد بيان شركة “ناينتي4 فيجن”، بأن مالك الشروق أصر على التهرب من تحمل مسؤولية العمل، قبل أن يزعم أمام ممثلي

تلك الشركات بأن هناك أسبابا سياسية تحول دون إنجاز المسلسل، وأنه تم اعتقاله من طرف المخابرات العسكرية لبلاده،

وهو ما يحول دون تواصله مع تلك الشركات، الأمر الذي دفع بشركة “Ninty4Vision”، وبعد تنكر قناة “الشروق” لالتزاماتها

مع تلك الشركات العريقة في تركيا، -يؤكد البيان- إلى التدخل بحكم علاقاتها التجارية، لإنقاذها من الإفلاس الذي مرّت به.

وقالت الشركة في بيانها بأنها تولت حينها دفع كل المستحقات المالية العالقة منذ سنة ونصف، كما تكفّلت بدفع مستحقات

كل الفنانين والتقنيين، سواء الجزائريين أو الأتراك أو المصريين أو من تونس، والذين كانوا لم يتلقوا رواتبهم منذ سنة ونصف.

وأكدت شركة “ناينتي4 فيجن” أنها تتحدي أي جهة في العالم،تزعم أن لها وثيقة واحدة تشير إلى ملكيتها حقا من حقوق

هذا المسلسل الموجه حصرا إلى الجمهور الجزائري خلال رمضان 2019، وأما بخصوص برنامج “دقيوس ومقيوس”، تضيف الشركة

فإن البرنامج حصري لـ”ناينتي4 فيجن” للإنتاج الفني، وهو إنتاج محمي لدى الهيئة الدولية لحماية الملكية الفكرية، وأحكام الحماية سارية بـ167دولة.

واستفادت الشركة من كل الحقوق المتعلقة بالسيناريو، الإنتاج والتوزيع، وغيرها وفقا لاتفاقيات مع الأطراف المعنية مباشرة ومع الفنانين.

كما اعتبرت الشركة بأن كل ما تم ترويجه في هذا الشأن مغالطات خطيرة، الهدف منها الإساءة للشركة،

ومحاولة التشويش على برامج قوية تم تحضيرها للجمهور الجزائري في رمضان 2019.