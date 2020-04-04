نبأ سار للمقيمين بالسعودية.. تمديد “هوية مقيم” لمدة 3 أشهر مجاناً

أعلنت السعودية، أمس الجمعة، تمديد هوية “مقيم”، للوافدين المتواجدين داخل أو خارج المملكة من العاملين في القطاع الخاص لـ3 أشهر.

ويأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد “هوية مقيم” آلياً، للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقاماتهم لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن تمديد “هوية مقيم” تم آلياً دون مراجعة مقرات الجوازات، وبلا رسوم.

ويشمل الإعفاء المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم، خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ.