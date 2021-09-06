نباش وفرحات آيت علي أمام القضاء في 3 أكتوبر القادم

سيمثل، رئيس جمعية وكلاء إستيراد السيارات، يوسف نباش، أمام مجلس قضاء العاصمة ، في 3 اكتوبر المقبل، بتهمة القذف على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده، وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.

وكانت محكمة بئر مراد رايس، قد اصدرت حكما بالبراءة ليوسف نباش، بعدما رفعت عنه تهمة المساس بأمن الدولة.

فيما قام، الوزير السابق فرحات آيت علي بالطعن في الحكم، لتتم برمجة المحاكمة في 3 أكتوبر المقبل بمجلس قضاء .