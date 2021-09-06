إعــــلانات
الوطني

نباش وفرحات آيت علي أمام القضاء في 3 أكتوبر القادم

بقلم عبد الحق لعلاق
نباش وفرحات آيت علي أمام القضاء في 3 أكتوبر القادم
صورة مركبة
  • 2672
  • 0

سيمثل، رئيس جمعية وكلاء إستيراد السيارات، يوسف نباش، أمام مجلس قضاء العاصمة ، في 3 اكتوبر المقبل، بتهمة القذف على خلفية الدعوى القضائية التي رفعها ضده، وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي.

وكانت محكمة بئر مراد رايس، قد اصدرت حكما بالبراءة ليوسف نباش، بعدما رفعت عنه تهمة المساس بأمن الدولة.
فيما قام، الوزير السابق فرحات آيت علي بالطعن في الحكم، لتتم برمجة المحاكمة في 3 أكتوبر المقبل بمجلس قضاء .

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=981963
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر