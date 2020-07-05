نبذة عن حياة الراحل اللواء حسان علايمية

ولد اللواء حسان علايمية بولاية قالمة سنة 1955، وهو من أشبال الثورة، وخريج الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال سنة 1979 برتبة ملازم.

والتحق اللواء الراحل علايمية بالقوات الخاصة سنة 1979، وهو جريح في إطار مكافحة الإرهاب بعد اشتباك مع الجماعات الارهابية سنة 1994، ليعين بعدها قائدا للفوج 18 مضلي صاعقة سنة 1996، وعين بعدها قائد القطاع العملياتي لولاية المسيلة سنة 2003.

ويحوز الراحل اللواء علايمية على دورة بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص تكوين القوات الخاصة “رونجاس الأمريكية” ، كما درس بالمدرسة الحربية بدمشق، وملحق دفاع بجنوب افريقيا، وعيّن نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة، ليتم تنصيبه من طرف الفريق الراحل أحمد قايد صالح يوم 30 أوت 2018 كقائدا للناحية العسكرية الرابعة.