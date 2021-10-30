نبض القوافي.

قال الإمام عليّ كرّم الله وجهه.

تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وإنقطع الرجاء

وأسلمني الزمان إلى حبيب كثير الغدر ليس له رعاء

ورب أخ وفيت له وفي ولكن لا يدوم وفاء

أخلاء إذا إستغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء

يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء

وإن غنيت عن أحد قلاني و عاقبني بما فيه إكتفاء

سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء

كل مودة لله تصفو و لا يصفو مع الفسق الإخاء

كل جراحة لها دواء والغدر ليس له دواء

وليس بدائم أبدا نعيم كذلك البؤس ليس له بقاء

إذا أنكرت عهدا من حميم ففي نفسي التكرم والحياء.

إذا ما رأس أهل البيت ولي بدا لهم من الناس الجفاء