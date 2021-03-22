نبيلة عبيد ترفض أن تقدم سيرتها الذاتية في عمل درامي

كشفت الممثلة المصرية نبيلة عبيد موقفها من أي عمل فني يجسد قصتها، رافضة تقديم سيرتها الذاتية في عمل درامي.

وصدر كتاب”سينما نبيلة عبيد” حديثا، الذي تناول الأعمال الفنيّة للفنانة المصرية نبيلة عبيد، منذ بداية أعمالها السينمائية مطلع الستينيات.

وقالت الفنانة المصرية ان الكتاب يتحدث عن مسيرتها الفنية فقط، بدية من عام 1963 من خلال فيلم “رابعة العدوية”.

مشيرة إلى إن الكتاب لا يحكي أسرار عن حياتها الشخصية.

وحول موقفها من أي عمل فني يتناول سيرتها الشخصية، قالت إنها ترفض أن تقدم سيرتها الذاتية في عمل درامي.

ووجهت نبيلة عبيد رسالة لمحبيها قائلة: “أتمنى أن يعجبكم الكتاب الجديد، وأن تدركوا كيف تعبت وضحيت من أجل السينما”.

و عن جديدها، قالت الفنانة المصرية أن هناك جزءا ثانيا من مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض في رمضان الماضي ولاقى نجاحا كبيرا.

وكشفت عن أن الجزء الثاني سيكون استكمالا للأحداث التي وقعت في الجزء الأول، الذي شاركتها البطولة نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر.