نبيل بن طالب: “عودتي إلى المنتخب فخر كبير.. وتجاوزت أزمة صحية كانت معقدة”

عبّر نبيل بن طالب، لاعب وسط المنتخب الوطني الجزائري، عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى صفوف “الخضر”، بعد غياب طويل فرضته الظروف الصحية.

مؤكدًا أن التواجد مجددًا مع النخبة الوطنية يعد فخرًا وشرفًا عظيمًا بالنسبة له، خاصة بعد المحنة التي مر بها في صيف العام الماضي.

وفي تصريح مؤثر نشرته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، استرجع بن طالب تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرض لها شهر جوان 2024، وقال: “تعرضت لوعكة صحية على أرضية الملعب، بعد أيام فقط من عودتي السابقة إلى المنتخب. حدث ذلك على أرضية الملعب حيث شعرت بوعكة. لحسن الحظ، تدخل شقيقي في الوقت المناسب وقام بإنعاشي، وهو ما أنقذ الموقف، لأن الوضع كان سيكون معقدًا جدًا لولا ذلك التدخل”.

وأوضح اللاعب أنه خضع لاحقًا لـ”بروتوكول طبي صارم تحت إشراف أطباء مختصين في أمراض القلب”، من أجل التأكد من جاهزيته الصحية الكاملة قبل العودة للمنافسة، مشددًا على أن “الصحة تأتي قبل كل شيء”.

وأردف بن طالب قائلًا: “الحمد لله، تجاوزت كل المراحل بنجاح، وعدت إلى أجواء الملاعب. لا يسعني إلا أن أعبّر عن امتناني الكبير لكل من دعمني خلال تلك الفترة. خصوصًا الشعب الجزائري الذي غمرني برسائل التشجيع والمؤازرة. وكان له دور كبير في مساعدتي على تجاوز المحنة”.

وتعَدُّ عودة بن طالب إلى المنتخب الوطني مكسبًا فنيًا ومعنويًا هامًا، بالنظر لتجربته الكبيرة ومهاراته في وسط الميدان. خاصة وأنه يتمتع بحنكة تكتيكية وخبرة واسعة على المستوى الدولي.