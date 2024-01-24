نبيل جليت: “بلماضي هو مشكل المنتخب الجزائري”

حمّل الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، الناخب الوطني، جمال بلماضي، مسؤولية خروج الخضر، من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

وقال جليت، إن الإقصاء من الـ”كان” كان مفاجأة مدوية بتواجد 24 منتخبا يتأهل منها 16 إلى الدور المقبل، لاسيما وأنها المرة الثانية على التوالي.

وسئل ذات الإعلامي في تدخل عبر حصة “ليكيب دو سوار” الفرنسية، عما إذا كان محرز سبب إقصاء الخضر، عقب أداءه المتواضع.

ورد: “في إفريقيا يجب أن تكون جاهزا وبشكل خاص بدنيا، صحيح أن الفريق الجزائري جيد فنيا، ولكن إن لم تكن جاهزا بدنيا لا يمكن أن تقوم بشيء”.

لضيف في السياق ذاته: “محرز لم يكن جاهزا، صحيح ذهب إلى للسعودية ولكن ليس وحده المتسبب الرئيسي ولكن المشكل جماعي”.

وواصل نبيل جليت: “بلماضي راهن على فريق 2019 مع بعض العناصر الشابة. ومددنا عقده إلى 2026، ولم يكن علينا القيام بذلك.. بالنسبة لي مشكل الجزائر إلى جانب محرز هو جمال بلماضي”.

كما أوضح ذات المتحدث، بأن الناخب الوطني، كان عليه الرحيل بتاريخ 22 مارس 2022. حينما فشل في التأهل إلى المونديال.

وبخصوص إقالته أو استقالته بعد الاخفاق في كوت ديفوار، رد: “صادي الرئيس الجديد للفاف اشترط عليه المربع الذهبي. ومنطقيا عليه أن يشكره وتنتهي الأمور.. ولكن القرار بيده ولا فائدة من بقاءه (يقصد بلماضي) لأنه قاد الجزائر لـ 3 صدمات رغم توفير كل الإمكانيات أمامه”.