نبيل جليت: “لا يوجد لاعب تقاضى أموالا مقابل اختيار الجزائر”

ردّ الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، الذي يملك علاقات قوية مع اللاعبين الجزائريين المحترفين في أوروبا، وبشكل خصوص الناشطين في “الليغ1” على ادعاءات مدرب منتخب تونس، قيس اليعقوبي.

وكان اليعقوبي، قد اتهم غويري، وباقي اللاعبين المولودين في فرنسا، بالحصول على أموال مقابل اختيار تمثيل الجزائر، على الصعيد الدولي.

ونشر الصحفي الفرانكو جزائري، تغريدة رد فيها على مدرب تونس، قائلا: “من أجل معرفة الموضوع جيدا، لا يوجد أي لاعب جزائري تقاضى مقابلا، من أجل اختيار المنتخب”.

وواصل نبيل جليت: “عليه على الأقل تقديم دليل على ما قاله، أحيانا يصبح الأفضل مصدر إلهام للجميع… مثلما هو الحال في كل بلدان العالم”.

واصفا في ختام تغريدته خرجة التقني التونسي، غير المسؤولية، بأنها “ليست في محلها”. وأنه يبحث من خلالها اخفاء الصعوبات التي واجهها المنتخب التونسي، في التصفيات الخاصة بـ “كان” 2025.