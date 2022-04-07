نبيل حماز يناشد الدولة الجزائرية للتدخل في قضية مسلسل طارق بن زياد

ناشد الصحفي والمختص بالشأن الفني والثقافي نبيل حماز السلطات الجزائرية للتدخل في قضية مسلسل فتح الاندلس والذي ظلم الجزائريين ظلما تاريخيا.

وخلال نزوله ضيفا في حصة زابينغ رمضان قال حماز انه من المفروض على الدولة تقدم توضيح وتحذير رسمي بخصوص هذا المسلسل. والذي تم سحب فيه جنسية طارق بن زياد من جزائرية إلى مغربية . كما ان الامر لا يمر مرور الكارم لأنه يمس تاريخ وجنسية شخصية جزائرية كبيرة سجلت إسمها بأحرف من ذهب.

واوضح حماز ان هذا العمل الضخم كتب من قبل 6 سيناريست من بينهم 3 سوريين و2 مصريين وكويتي وتم تصويره بين دولة لبنان وتركيا ومن إخراج محمد العنزي. كما كلف ميزانية قدرت بـ 3 مليون دولار ليتم فيه طمس ومحو حقائق تاريخية والغرض منه ضرب والمساس بتاريخ الجزائر والمساس. وهذا الامر لا يسكت عليه ولابد من التدخل في اسرع وقت.

كما اضاف المختص بالشأن الفني والثقافي انه بإعتراف المؤرخين العرب والاجانب طارق بن زياد 100 بالمائة جزائري.

طالع أيضا: زابيغ رمضان .. سارة لعلامة: ” بلادي الجزائر تعني لي الكثير.. وهذا سبب عدم ظهوري في رمضان “

قالت الممثلة سارة لعلامة أنها تطمح دائما للعمل في ارض الوطن خاصة وان بدايتها كانت في بلادها وهذا الامر لا نقاش فيه. واكدت لعلامة ان الجزائر تعني لها الكثير .

وأكدت الفنانة سارة لعلامة في مكالمة هاتفية خصت بها حصة زابينغ رمضان انها ككل الفنانين طموحة ولدي الكثير من الاحلام أريد تجسيدها. وقالت لعلامة انها أن عدة عروض رفضتها لأنها لا تريد عمل شيء يتناقض مع توجهاتها ومبادئها.

وكشفت سارة لعلامة عن مشروع ضخم مع قناة النهار كان من المفروض عرضه رمضان 2022وتم إلغاءه لأسباب. وسيتم عرضه العام المقبل.

اما بخصوص غيابها عن الساحة الفنية في رمضان 2022 قالت الفنانة انها قامت بفترة توقف حتى تكون هناك إنطلاقة قوية وبأعمال ناجحة في المستقبل.

طالع أيضا: زابينغ رمضان .. بيونة: “مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني”

تأسفت الممثلة القديرة باية بوزار والمعروفة فنيا بـ ” بيونة ” من إستدعاء الفنانين للعمل في في الدقائق الاخيرة. بدل من عرض عليهم الاعمال مسبقا حتى يتم التحضير للأعمال جيدة وإعطاءها أهمية حقها.

كما تمنت الفنانة بيونة العودة إلى أيام الزمن الجميل وعدم نسيان الفنانين وتهميشهم وأضاف بيونة مذابينا نولو كيما بكري.. وماشي حتى نموت باش يتفكروني إذامتنا غير ينساونا.

وتابعت بيونة توحشت العمل كأيام زمان كما جددت تأسفها لنسيان عدد من الفنانين. وبخصوص اعمالها قالت بيونة انها أنتجت عدد من الأعمال مع الإخوة التونسيون كما قامت بعمل مع المغاربة.