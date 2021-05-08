نبيل عسلي: “انا منحسش روحي نجم”

تطرق بطل مسلسلي “مليونير” ودقيوس ومقيوس، نبيل عسلي، الى اشكالية “النجومية” في الجزائر من عدمها في الوسط الفني.

نبيل عسلي، كان موضوعيا جدا في اجاباته، أين أكد بأنه لا يشعر بأنه نجم، ه(و ببساطة حسب تصريحه انسان معروف وتتم مشاهدته في التلفاز فقط او السينما .

في حين يرى بقية زملائه بأنهم نجوم ومعروفين، وكشف بأن الوصول الى “النجومية” يكون بالعمل الدائم والإنتاج طول السنة.

وليس أن تعمل مرة واحدة في السنة او في رمضان فقط.

واضاف هذا الأخير، بأن الشعب الجزائري ذواق من ناحية متابعته للأفلام والسينما، ويحب الممثلين الجزائريين ويحترمهم.

كما انه يتمنى ان يكونوا من بين الأفضل في العالم ومن النجوم، لكن هذا صعب جدا في ظل شح الأعمال الفنية.