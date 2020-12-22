نبيل عسلي: لست نجما وهذا سبب نجاح سلسلة “دقيوس ومقيوس”

أكد الممثل الجزائري المتألق نبيل عسلي، أنه يطمح إلى الوصول إلى العالمية، من خلال حوار له في العدد الجديد من مجلة فنون.

وتحدث الفنان خلال الحوار، عن أسباب نجاح سلسلة دقيوس ومقيوس قائلا: “كنت ملما بالجو الشعبي وكذك زميلي نسيم حدوش”.

موضحا إن هذا ما مكنهما من تقديم هذا البرنامج بطريقة ساخرة.

وتابع عسلي: “أرجع نجاح الشخصيتين إلى الحس الفكاهي، المواضيع المعالجة والتناقض والسخرية”.

وحول أهمية التكوين في المجال الفني، اعتبر الفنان إن الموهبة وحدها لا تكفي بل لابد من الموهبة والتكوين والعمل معا.

ومن جهة أخرى، أورد الفنان في إجابته على سؤال يتعلق بالإحتكاك مع الناس: “لست نجما ولا نجومية في الجزائر نحن مشهورون فقط”.

مضيفا إن العمل هو من يصنع النجومية، وأنه مرتاح للحياة البسيطة وعلاقته مع الناس كشخص عادي.

وأكد نبيل عسلي أنه راض عن مسيرته الفنية، لأنه حقق حلمه في التمثيل والتنويع بين الأدوار.

وحول ندمه على بعض الأعمال، كشف نبيل عسلي أنه ندم على بعض الأدوار لكنه يعتبر أخطاء البارحة دروس اليوم والغد.

كما تحدث الفنان عن مشاركته في مسلسل تلك الأيام، معتبرا أنه كان سيكون أضخم الأعمال الجزائرية بعد الحريق.

وفي الأخير، نصح الفنان الشباب الطموح في خوض غمار التمثيل بالمثابرة والعمل، لأن لا شيئ مستحيل وكل شيء مرهون بالوقت والقدر.

هذا وصدر العدد الثاني من مجلة “فنون” التابعة لوزارة الثقافة والفنون، والتي تعنى بإبداعات الشباب في شتى المجالات الثقافية والفنية.