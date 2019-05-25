نبيل عسلي: “مشاعر فيه 20 حلقة ولن يتواصل بعد رمضان”

قال الممثل الجزائري وبطل مسلسل مشاعر، نبيل عسلي ، في مداخلة له على إذاعة تونسية، أنه تم تصوير 20 حلقة فقط، من مسلسل مشاعر.

وبين نبيل عسلي، أنه كان من المفترض أن يحتوي المسلسل على 120 حلقة، لكن تم تصوير 20 حلقة فقط، بسبب مشاكل في الانتاج.

وقال الممثل الجزائري، أن المسلسل عرف تأخيرا كبير، في التصوير المسلسل، قدره بـ 7 أشهر، وذلك بسبب مشاكل في الإنتاج والتمويل، معتبرا أنه لن يتم عرض المسلسل خارج السباق الرمضاني.

وأضاف نبيل عسلي، أنه كان بودهم، تصوير حلقات أكثر، لكن هناك أمورا لا يتحكمون فيها كممثلين، كما اعتبر أن المسلسل كأول تجربة مغاربية، عرف نقصا في التحضير.

وأضاف مؤدي شخصية “عمار” بالمسلسل، أن فريق العمل، كان متأكد من أنه سيتم تقديم عمل ممتاز فنيا، مؤكدا أن تجربة عمل درامي مغاربي جاءت متأخرة، وفق تقديره .

وعن دوره في المسلسل، قال نبيل عسلي: “إن لعبي دور شرير، لا يعني أن تكرهني الناس بل بالعكس” ، مشيرا إلى أن شخصية “عمار” مركبة، وتجربة المشاركة في هذا العمل كانت ثرية.