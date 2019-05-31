نبيل عسلي: “مشهد ضرب الرجل بـ”الكازينو” في مسلسل مشاعر حقيقي”

صرح الممثل وبطل مسلسل مشاعر، نبيل عسلي، أن مشهد ضرب الرجل بـ “الكازينو”، في مسلسل مشاعر حقيقي.

وقال عسلي مساء الخميس، لدى حلوله ضيفا على حصة “رمضان zapping”، على قناة النهار، أنه لم يقصد إيذاء الممثل، معتذرا منه على ما سببه له من جروح وكدمات.

وأضاف “حين كنا نصور المشهد، كان من الضروري إبداءه حقيقيا دون إيذاء الممثل، وبعد عدة محاولات، زيادة على الارهاق والقلق الذين كانا ينتاباني لحظة التصور، قمت دون قصد بلكمه على مستوى جبهة الرأس، ما تسبب له في إصابة، ولم أستوعب الأمر إلا بعدما رأيته طريح الأرض والدم على جبهته ويديه”.

وفي حديثه عن مشهد تصوير موته، قال إنه كان من أروع وأصعب المشاهد، حيث أمضى كل من الممثلين والمصورون يوما كاملا، حتى استطاعو إخراج المشهد بتلك الإحترافية.

أما عن الانتقادات التي تلقاها من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقال إنه يتقبل أي انتقاد بناء، بصدر رحب، لكن دون تجريح أو كلام بذيء.