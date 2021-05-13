“نبيل عسلي” و”نسيم حدوش” يرويان تفاصيل خاصة وأسرار من كواليس مسلسل “دقيوس ومقسوس”

روى بطلا سلسلتي “دقيوس ومقيوس“، “نبيل عسلي” و”نسيم حدوش“، تفاصيل من كواليس تصوير المسلسل، الذي تم بثه عبر قناة النهار خلال شهر رمضان المبارك.

وفي لقاء خص به الثنائي تلفزيون النهار، قال “نبيل عسلي”، ان الجزء الثالث من سلسلة “دقيوس ومقيوس” كان تجربة رائعة وبمثابة تحدي .

وفيما يخص عمليات التجميل، كشف “دقيوس” أنها كانت تأخد حوالي 50 دقيقة، وكان لصق الشارب يقلقه نوعا ما .

أما المواقف الطريفة التي حصلت في السلسلة، رد دقيوس انها حصلت له مع الثلاثي “منحوس” “مدحوس” “مكحوس”، حيث أنهم في كل مرة “ينساو النص” نظرا لكبر سنهم، لأن التصوير يأخذ وقتا و”نحييهم بالمناسبة لأنهم “زادو إضافة كبيرة في المسلسل”.

وفي المقابل، أوضح نبيل عسلي بخصوص سر غمزة “دقيوس” قائلا: ” الغمزة تبقى خاصة بدقيوس لأنه “شاموتي وغدار” ويغمز وهي الصح في التورناج ومافيها حتى سر”.

كما علق دقيوس على أصعب مشهد واجهه في التصوير، قائلا: “قمنا بالتصوير على الساعة الخامسة صباحا داخل السجن في جو بارد جدا لدرجة أنك لا تستطيع الوقوف من شدة البرد.”

واختتم دقيوس اللقاء بتهنئة الشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر وشكره لهم على دعمه.

ومن جهته قال “نسيم حدوش”: ” التجربة كانت رائعة وأحيي فريق العمل ”

وفيما يخص سر نجاحه مع نبيل عسلي رد مقيوس:”سر نجاحي مع دقيوس يكمن في الأخوة التي كانت تجمعنا والتشاور .

أما أكثر موقف مضحك في التصوير، كشف مقيوس أن هذا الموقف كان لحظة غناء الثلاثي “منحوس” “مدحوس” “مكحوس”.

كما وجه حدوش رسالة للمتابعين، حيث قال: “إذا كانت تعليقاتهم إيجابية “الحمد لله”، وإن كانت سلبية سأعمل على إصلاح الأخطاء.”

واختتم مقيوس هو الأخر بتهانيه للشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر سائلا المولى عزوجل ان يرفع هذا الوباء.