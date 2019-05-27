نبيل عسلي يبهر الجمهور في الدراما والكوميديا في رمضان 2019

قدم الممثل الجزائري المتألق، “نبيل عسلي”، أدوار مختلفة، خلال الشبكة البرامجية، لشهر رمضان 2019، حيث أبدع في الدراما والكوميديا.

حيث أدى “نبيل عسلي”، دور “عمار”، في المسلسل الدرامي الضخم “مشاعر”، وهي شخصية معقدة، مثل فيها الفنان، دور الرومانسي والعنيف، في نفس الوقت.

ولقيت شخصية “عمار”، اعجاب المتابعين، وتعاطفوا معه، بالرغم من أنه لعب دور “الشرير” في المسلسل، حيث أبان عن قدرات تمثيلية كبيرة بهذا الدور.

وفي الكوميديا، كان نبيل عسلي، بطل السلسلة الفكاهية الأكثر متابعة في الجزائر، “دقيوس ومقيوس 2″، أين قام بتأدية دوره، باحترافية كبيرة.

واصبحت عبارات “دقيوس” المشهورة بهذه السلسلة، مثل “يا خويا يا خويا”، و”يرحم باباك”، حديث الشارع الجزائري، وهذا ما يدل عن نجاحه الكبير، في تأدية هذه الشخصية.

للتذكير، نبيل عسلي ، هو خريج معهد برج الكيفان للفنون الدرامية، قسم تمثيل، اشتغل في المسرح الوطني، وشارك في عدة أفلام سينمائية.