نبيل غويري :”فخورون بإبن أخي في تمثيل الجزائر وننتظر الأفضل منه”

أبدى نبيل غويري “عم اللاعب أمين غويري” فخره الكبير لتواجده في مدرجات ملعب الشهيد حملاوي، بعدما شاهد أبن أخاه أمين بقميص الخضر.

وقال نبيل غويري في تصريح لـ “النهار أون لاين” عقب مباراة الخضر و الرأس الأخضر “نحن فخورون بتمثيل الجزائر لنا و العائلة. الحمد لله نحن سعداء. و نسعى لمساعدة أمين نفسيا للتأقلم بشكل أكبر و تقديم الإضافة المرجوة منه”.

كما أضاف عم غويري “بصراحة، قرار أمين بشأن مستقبله الدولي كان إنفرادي و لم يتدخل أي شخص”.

وختم غويري “نحن كعائلته تقبلنا القرار بصدر رحب و هو أمر جميل جدا للعائلة كاملة”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti