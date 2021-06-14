نبيل فقير يستحضر أصوله الجزائرية في دُبي

إستحضر نجم ريال بيتيس، نبيل فقير أصوله الجزائرية من خلال مُباراة “فايف” في إمارة دبي، من خلال لعبه رفقة كل الدوليين ياسين براهيمي وياسين بن زية. وإستغل الثلاثي تواجده في عطلة خلال نفس الفترة وفي نفس المدينة من أجل خلق أجواء مميزة.

وصنعت الصورة الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، لدى مُحبي الخضر، والذين إعتبروا بأن الجناح الطائر ضيع على نفسه فُرصة لا تعوض من أجل حمل ألوان بلده الأصلي سابقا، من خلال تفضيله لفرنسا التي تخلت عنه سريعا بسبب سلسلة الإصابات التي تعرض لها في السنوات الماضية.

يُذكر بأن خريج مدرسة أولمبيك ليون، منح موافقته لتمثيل الجزائر خلال فترة كريستيان غوركوف، وتلقى دعوة من هذا الأخير، ليُغير موقفه بين ليلة وضُحاها بسبب ضغط رئيسه جون ميشال أولاس، والذي وجهه للديكة، وجعله يكسب ثقة ديديي ديشان.