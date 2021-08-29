نبيل لعمارة: “نطمح للفوز بثاني مباراة لاكتساب الثقة استعداد لبطولة كأس العرب”

أكد لاعب المنتخب الوطني للمحليين، نبيل لعمارة سعيه رفقة زملائه، على تحقيق الفوز في ثاني مواجهة ودية، بهدف اكتساب المزيد من الثقة استعداد لبطولة كأس العرب.

وصرح نبيل لعمارة، للموقع الرسمي للفاف: “التربص يجري في أفضل الظروف، حضرنا بشكل جيد ونجحنا في تحقيق الفوز بأول مباراة”.

وأضاف: “حاليا نواصل التحضيرات تحسبا لثاني مباراة لنا في مواجهة بورندي، ونحن في الطريق الصحيح لتحقيق بنتيجة جيدة”

وتابع نبيل لعمارة: “علينا المواصلة على هذا الريتم، وتحقيق ثاني نتيجة ايجابية على التوالي، من أجل كسب ثقة أكبر، والتحضير بشكل جدي للبطولة العربية”.