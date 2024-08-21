نبيل لعمارة يخضع لعملية جراحية

خضع لاعب اتحاد العاصمة، نبيل لعمارة، لعملية جراحية، إثر إصابة تعرض لها في التربص الصيفي للفريق الجاري بتونس.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، بياناً عبر صفحتها الرسمية على “فايس بوك”، أعلنت من خلاله عن اجراء لاعبها لعمارة، لعملية جراحية على مستوى “غضروف الركبة”.

كما أضاف مسؤولو الاتحاد، في ذات البيان، بأن اللاعب لعمارة، سيغيب عن تعداد الفريق، لمدة تقارب 20 يوماً.

وأبدت إدارة اتحاد العاصمة، تضامنها الكبير مع لاعبها نبيل لعمارة، متمنية له في ذات الوقت الشفاء العاجل.