نبيل معلول: “جئنا إلى الجزائر بهدف حصد النقاط الثلاث بدون أدنى شك”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول، ثقة كبيرة في قدرة فريقه على حصد النقاط الثلاث في مواجهة شباب بلوزداد.
وصرح معلول، لتلفزيون “النهار”: “المهمة لن تكون سهلة سواء بالنسبة للترجي، او لنادي شباب بلوزداد، المباراة ستكون صعبة على الفريقين”.
كما أضاف مدرب الترجي التونسي: “في كل مرة نخوض مواجهات في الجزائر، نتلقى صعوبات كبيرة، لكننا جاهزون”.
وتابع نبيل معلول: “نحن جاهزون بدنيا، فنيا وذهنيا، وجئنا إلى الجزائر من أجل حصد النقاط الثلاث بدون أدنى شك”.
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