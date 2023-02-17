نبيل معلول: “شباب بلوزداد يعد منافسنا المباشر في مجموعة رابطة الابطال”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب الترجي التونسي، نبيل معلول، بأن شباب بلوزداد يعد منافسهم المباشر في رابطة الأبطال، ويسعى للإطاحة به لتصدر المجموعة.
وصرح نبيل معلول، اليوم الجمعة، خلال ندوته الصحفية: “شباب بلوزداد يعد المنافس المباشر للترجي التونسي”.
كما أضاف مدرب الترجي: “المباراة اليت ستجمعنا جد مهمة لتصدر مجموعتنا، ومن جهتنا نطمح لاحراز الفوز”.
وأردف: “المهم في رابطة الأبطال هو تفادي الهزيمة داخل الديار، وحصد أكبر قدر مكن من النقاط خارج القواعد”.
وتنابع نبيل معلول: “هدفنا ضمان التأهل في أقرب فرصة من أجل اراحة بعض لاعبيننا كون رزنامة جد مكثفة تنتظرنا في مختلف المنافسات”.
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