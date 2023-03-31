نبيل معلول: “نحن في أتم الاستعداد لمواجهتهم بلوزداد”

أكد مدرب الترجي التونس، نبيل معلول، الجاهيزة التامة لفريقه، لمواجهة ضيفهم شباب بلوزداد، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات رابطة الأبطال.

وصرحج نبيل معلول، اليوم الجمعية، خلال ندوته الصحفية: “مباراة بلوزداد ستكون صعبة مثل لقاء الذهاب، ومختلف مباريات دور المجموعات”.

كما أضاف: “أضن أن الترجي، وشباب بلوزداد، هما أفضل فريقين في مجموعتنا لذا ضمنا التأهل، رغم أن فريقي المريخ، والزمالك، لم يخيبا في هذه الجموعة”.

وتابع نبيل معلول: “ستكون مباراة جد قوية، الكوكي يعرف جيدا الترجي، ونحن أيضا نعرف بلوزداد، ونحن على أتم الاستعداد لهذا اللقاء”.